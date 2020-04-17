بدء تهيئة أرض «مدينة الموظفين» بمشروع البحر الأحمر السياحي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير التعاقد مع شركتي مقاولات لبدء تحضير أرض " مدينة الموظفين " بالمشروع السياحي العملاق والتي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع . أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير التعاقد مع شركتي مقاولات لبدء تحضير أرض " مدينة الموظفين " بالمشروع السياحي العملاق والتي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع . وستقوم الشركتان برفع مستوى الأرض بالمدينة 3.52 متر فوق مستوى سطح البحر ، وتحسين التربة المحيطة بالمدينة ، وغيرها من التدابير للحد من تأثير طبيعة البيئة على المشروع . ومن المقرر أن تستوعب المدينة 14 ألف موظف من مشروع البحر الأحمر عند تدشين المرحلة الأولى من الوجهة ، وتضم مكاتب إدارية ووحدات سكنية ومرافق تجارية لمنسوبي الشركة ، بجانب توفير سكن مؤقت لـ 25 ألف عامل يعملون على تطوير البنية التحتية .

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