شكرا لمتابعة خبر عن وزير المالية يتوقع أن يشهد 2020 أسوأ ركود اقتصادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع وزير المالية محمد الجدعان أن يشهد الإقتصاد العالمي لعام 2020 أسوء ركود اقتصادي وأن تأثيره سيكون أسوء بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 م . توقع وزير المالية محمد الجدعان أن يشهد الإقتصاد العالمي لعام 2020 أسوء ركود اقتصادي وأن تأثيره سيكون أسوء بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 م . وقال " الجدعان " خلال الإجتماع الإفتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية أن التأثير الإنساني لجائحة فيروس " كوفيد 19 " كبير ، مشيراً إلى أن أولويات المملكة خلال الفترة الحالية توفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية ، وتقديم الدعم المالي للفئات الأكثر تضرراً من الجائحة ، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق .

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