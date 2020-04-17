شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تتسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
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