شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: البداية الفعلية للحالة الجوية الممطرة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، عن بدء الحالة الجوية الممطرة بشكل فعلي من يوم غد السبت.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع حالة جوية ممطرة البداية الفعلية لها غدا السبت، بجناحين الأول على مناطق الحدود الشمالية، والثاني نجران ومتلقى الجناحين منطقةالرياض والشرقية " .

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وأضاف " الحصيني " : " والأحد تتوسع الحالة بإذن الله الى مكة والباحة وعسير وجازان ونجران والربع الخالي ووسط الخليج "؛ متابعًا: " وجنوب المدينة، ويوم الأثنين1441/8/27هـ تتوسع الحالة الممطرة؛ لتشمل أجزاء من الشمالية والجوف والقصيم وحائل والمدينة، إضافة إلى مكة، والباحة، وعسير، وجازان ونجران، والرياض، والشرقية، ووسط الخليج " .

واستطرد:" الثلاثاء 1441/8/28هـ متوقع أن تشمل معظم المناطق.. الأربعاء متوقع أن تشمل الشرقية، والربع الخالي، ودول الخليج العربي.. الأمطار المتوقة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحيانا غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول ورياح مغبرة " .