شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جمال جزيرة «ماركا» في عسير يخطف الأنظار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد جمالية من جزيرة ماركا الرملية غرب محافظة البرك في منطقة عسير، والتي تعد واحدة من أجمل السياحية على مستوى المملكة بل والمنطقة بأسرها.

وتعتبر جزيرة ماركا، واحدة من عدة جزر أخرى لكنها أصغر من سابقتها، وهي: " جبل دوقة، وجبل كدمبل، وجذيم جنا، وجنة حاطبة، وحالة زعل، وحبار، ودعامة، ودمسك، ودوشك، وذو الراكة، وجبل ذهبان " .

وتملك شواطئها صفات خاصة، تتميز بالنقاء والطبيعة البكر، والتي جذبت إليها عدداً كبيراً من هواة الطبيعة وهواة التصوير لاكتشاف جمال المنطقة الذي يخطف الأنظار ويأسر القلوب.