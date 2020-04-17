بالفيديو.. طالب دكتوراه يوجه رسالة نيابة عن مبتعثي مدينة الملك فيصل الطبية

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): وجه طالب الدكتوراه في تخصص الخلايا الجذعية، أحمد آل مشافي، رسالة توعوية عبر حساب مدينة الملك فيصل الطبية. وجه طالب الدكتوراه في تخصص الخلايا الجذعية، أحمد آل مشافي، رسالة توعوية عبر حساب مدينة الملك فيصل الطبية. وأعرب " آل مشافي " عن شكر جميع المبتعثين وشعورهم بعظيم الفخر لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أثناء جائحة كورونا. وأكد طالب الدكتوراه، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أثبتت للعالم أجمع أهمية الإنسان وبأن سلامته ضرورة وأولوية قصوى لديهم؛ مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بتعليمات الحجر المنزلي والبقاء في المنزل.

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