خطوات تجديد رخصة السير إلكترونياً بدون فحص دوري عبر «أبشر»

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشفت المديرية العامة للمرور تجديد رخصة القيادة عبر تطبيق أبشر، حيث يمكن تجديد رخصة القيادة من دون اشتراط الفحص الطبي. كشفت المديرية العامة للمرور تجديد رخصة القيادة عبر تطبيق أبشر، حيث يمكن تجديد رخصة القيادة من دون اشتراط الفحص الطبي. وكانت المديرية العامة للمرور تحدثت عن إمكانية تجديد استمارة السيارة إلكترونياً بدون شهادة الفحص الدوري عبر أبشر المرور. وجاء ذلك نظراً للأحوال السارية في البلاد ضمن الخطة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا الجديد والتي أدت لإغلاق العديد من الأشغال والأعمال الحكومية منها محطات الفحص التي تخضع لها السايرات لتجديد رخصة القيادة أو غيرها، يأتي هذا ضمن التسهيلات التي يوفرها موقع أبشر للمواطنين والمقيمين في المملكة من خلال تخليص الإجراءات الحكومية بطريقة سريعة وسهلة عبر الموقع.

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