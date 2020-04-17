تاريخ أول أيام شهر رمضان 2020 _ 1441 فلكيًّا في سوريا

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الجمعة 17 أبريل 2020، موعد شهر رمضان المبارك في سوريا، حيث تعتمد أغلب الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال لمعرفة غرّة شهر رمضان والشهور القمرية، وسيكون تحري هلال رمضان 2020 في السعودية وباقي الدول العربية والإسلامية، بعد أن تغيب شمس يوم الأربعاء الموافق 29 من شعبان 1441 هـ، والذي يوافق 22 أبريل 2020م.

ويكون موعد تحري هلال رمضان يوم الأربعاء 22 أبريل 2020م في سوريا بعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2020م في دمشق: الساعة 16:11،في حين يكون موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2020م في دمشق: الساعة 15:38، حينها سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال رمضان 2020 ليلة الأربعاء مستحيلة، وعليه سيكون يوم الخميس 23 أبريل 2020م هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الجمعة 24 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2020 في سوريا .

أعلن رئيس الجمعية الفلكية السورية محمد العصيري عن موعد شهر رمضان المبارك فلكياً لعام 2020، حيث قال العصيري لإذاعة “شام إف إم”: تصعب هذا العام رؤية هلال شهر رمضـان وفلكياً سيكون يوم الجمعة 24 نيسان أول أيام شهر رمضان المبارك.

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ولفت العصيري إلى أن القرار النهائي بتحديد أول أيام الشهر الفضيل عند القاضي الشرعي الأول في دمشق.

وكان لمجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف في سوريا، قد أفتى بخصوص صيام شهر رمضـان في ظل أزمة كورونا حيث أورد البيان التالي: “بعد التشاور مع الأطباء والمختصين فإنه لا توجد أي علاقة بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا، وعليه فلا يجوز قطعاً الإفطار في شهر رمضان على سبيل الوقاية من كورونا”.

ويكون يوم الرؤية الشرعية لتحديد أول يوم رمضان 2020 بالميلادي، هو يوم الأربعاء 29 شعبان 1441 الموافق 22 أبريل 2020، ووفقاً للحسابات الفلكية الدقيقة، سوف تتعذر رؤية هلال رمضان مساء هذا اليوم، ليكون الخميس 23 أبريل 2020 هو المتمم لشهر شعبان والذي سيكون ثلاثون يوم كامل العدة، وبذلك يكون موعد غرة رمضان 2020 الميلادي فلكياً في السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان يوم الجمعة 24 أبريل 2020 .