شاهد.. سيارة مسرعة تطير في الهواء بعد اصطدامها بتقاطع دائري

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أظهرت لقطات نشرتها السلطات في بولندا سيارة تقفز في الهواء بشكل مرعب بعد أن اصطدمت بحاجز، فيما تقول الشرطة إن إصابات السائق ليست مهددة لحياته.
وارتفعت السيارة وهي من نوع سوزوكي سويفت فوق جزيرة الطريق قبل تحطمها على الأرض واشتعال النيران فيها.
وقالت السلطات إن السائق، البالغ من العمر 41 عامًا، نجا من الموت بأعجوبة في تحطم الرعب وكان لا يزال واعيًا عندما أخرجه رجال الإطفاء من حطام السيارة قبل نقله إلى المستشفى، وفقا لما ذكره حساب Madhaw Tiwari TV Anchor على يوتيوب.
وأفادت الشرطة في مكان الحادث بأن أنفاس السائق كانت تفوح منها رائحة الخمر، وجاري إصدار نتائج اختبار الدم للسائق، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البولندية.
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