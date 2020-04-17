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نجح الجراح السعودي في مستشفى كولمار بفرنسا الدكتور هاني الجهني، في إزالة ورم دماغي لشابة خليجية، بعد رفض طبيبها الفرنسي إجراء العملية في هذه الفترة بسبب جائحة كورونا.
وقال الدكتور هاني الجهني إن الشابة كان لديها صرع بسبب ورم دماغي ضخم في قاع الجمجمة الأمامي ملتصق بشرايين الدماغ الرئيسية، وأحضرتها سفارة دولتها إلى باريس لأشهر بروفيسور في أورام قاع الجمجمة في أكبر مركز لجراحة الدماغ ليجري لها العملية.
وأضاف الجهني، بعدما انتهت الفتاة من كل التحاليل وقبل الموعد المحدد للعملية بقليل، أخبرهم البروفيسور أنه يستحيل إجراء هذه العملية في فرنسا لا عنده ولا عند غيره بسبب فيروس كورونا، وطلب منهم الرجوع لبلدهم والعودة بعد عدة أشهر.
وأشار إلى أن سفارة الفتاة وأسرتها تواصلوا مع الجهني بعدما أصر الطبيب الفرنسي على الرفض، ليوافق على إجراء العملية رغم تواجده في أكثر منطقة منكوبة ومعزولة بسبب كورونا، حيث تكللت العملية بالنجاح.
ونشر الجهني مقطع فيديو يوثق حالة الفتاة الصعبة قبل وخلال وبعد العملية، حيث أظهر نجاح العملية رغم صعوبتها وتجاوب الفتاة مع تعليماته بعد أقل من ساعة من إجرائها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جرّاح سعودي بفرنسا يُزيل ورماً دماغياً لخليجية بعد رفض طبيبها الفرنسي للعملية بسبب “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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