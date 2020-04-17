“سكني” يعلن عن توفر 7 آلاف قطعة أرض مجانية.. وهذه طريقة الحجز

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أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان أمس (الخميس)، عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية.

وأوضح البرنامج أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني للمخططات الجديدة والموزعة على 6 مناطق، إذ توفر نحو 7 آلاف قطعة أرض تقريبا بالمجان، وتجري فيها عملية استكمال أعمال البنية التحتية.

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ولفت إلى أن المخططات الجديدة هي مخطط “درة عسير” بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير ويوفر 4373 قطعة، ومخطط “حاذة” بالمدينة المنورة الذي يوفر 906 أراضٍ سكنية، ومخطط “القرية العليا” في محافظة القرية العليا التابعة للمنطقة الشرقية ويشمل 25 أرضاً سكنية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

كما أضاف البرنامج مخططين جديدين بمنطقة الجوف بعدد 548 قطعة أرض موزعة على مخطط “ينبوع طبرجل” بمحافظة طبرجل، ومخطط “سكاكا” بمحافظة سكاكا، إضافة لمخطط “شرق السويفلة” بمدينة حائل، ومخطط “أم غار الخشيبي” بمحافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وبين البرنامج أنه بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لـ “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية واختيار المخطط المناسب له.



