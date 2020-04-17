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نشرت مؤسسة الملك سعود الوقفية، أمس (الخميس)، صورة لنصّ قصيدة نظمها الشيخ محمد متولي الشعراوي بمناسبة ذكرى مبايعة الملك سعود ملكاً، ونشرتها صحيفة أم القرى. وذكرت المؤسسة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الشيخ الشعراوي درّس مقررات الشريعة الإسلامية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة في الفترة من 1950م وحتى 1963م.





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كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. قصيدة نظمها الشيخ الشعراوي بمناسبة ذكرى مبايعة الملك سعود قبل 60 عاماً تقريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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