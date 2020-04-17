هل يمكن نقل ملكية المركبة بدون فحص مثل تجديد الاستمارة؟ “المرور” يجيب

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رد “المرور” على سؤال وُجه له مفاده أنه بعد السماح بتجديد استمارة المركبات بدون إجراء الفحص الدوري والاكتفاء بالتأمين عليها، فهل يمكن نقل ملكية المركبة أيضا بدون الفحص؟
وجاء الرد بأنه لكي يتم نقل ملكية المركبات يلزم وجود فحص فني سارٍ، إضافة إلى التأمين على المركبة.
يُذكر أن المرور سمح كذلك بتجديد رخصة القيادة بدون فحص النظر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
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