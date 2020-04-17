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نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيفية تعامل بعض الأشخاص مع أجهزة الصراف في ظل انتشار فيروس كورونا. وأظهر المقطع استخدام شخص لقطع من الحجارة لضغط أزرار جهاز الصراف الآلي، في حين عمد آخر إلى استخدام ملابسه لتجنب لمس الصرّاف مباشرة.





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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوضح كيف يتعامل بعض الأشخاص مع الصراف الآلي لتجنب لمسه خوفاً من العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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