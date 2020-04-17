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نشر الأمن العام مقطع فيديو من داخل مركز إدارة الأزمة الذي يختص بدراسة منح تصاريح التنقل بين المدن والتجول خلال أوقات المنع في ظل الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
واستعرض الفيديو المراحل الثلاث التي يمر بها طلب التصريح، والتي تبدأ بدراسة الطلب بعد وصوله عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الأزمة، بعد ذلك يتم التدقيق في المرفقات والمبررات ورفعها، وأخيراً يوجه الطلب إلى مرحلة القبول النهائي بعد عرضه على اللجنة المختصة.
وفي سياق متصل أوضح العميد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي للأمن العام، أن الحالات المستثناة من قرارَي المنع والتنقل هي الحالات الطارئة التي تتعلق بظروف صحية طارئة، أو الظروف الإنسانية، كإجراء عملية جراحية، أو إجراء جلسة لعلاج مرض مستعصٍ كالغسيل الكلوي، أو ما من شأنه الحفاظ على صحة الإنسان.
وأضاف الشويرخ أن من الظروف الإنسانية التي يراعى فيها منح تصريح التنقل والتجول خلال وقت المنح، هي التي تتعلق بوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأمن العام” يوضح الخطوات التي يمر بها طلب الحصول على تصريح التنقل والتجول والحالات المستثناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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