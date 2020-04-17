هل جهاز تجفيف اليدين يقضي على فيروس “كورونا” المُستجد؟.. “الصحة” توضح

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نفت وزارة الصحة ما يجري تداوله بشأن إمكانية القضاء على فيروس “كورونا” المُستجد، عبر استخدام جهاز “تجفيف اليدين”. وأوضحت “الصحة” أن استخدام جهاز “تجفيف اليدين” في القضاء على الفيروس ليست طريقة فعالة، مبينةً أنه للوقاية من “كورونا” يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، مع الحرص على تجفيفها أو استخدام المُعقم الكحولي لمدة 20 ثانية.





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