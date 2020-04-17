السعودية اليوم / إيكواس تتبرع بأدوات طبية لوزارة الصحة الغامبية



بانجول 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

تبرعت منظمة إيكواس التابعة لغرب أفريقيا اليوم بمعدات طبية إلى وزارة الصحة الغامبية لمساعدة البلاد في مواجهة

واوضحت وكالة غامبيا للأنباء اليوم أن التبرعات شملت عشرة آلاف قرص من كلوروكين فوسفات 250 ملغ ، وألف مجموعة اختبار ، أزيثروميسين 250 ملغ ، و 400 مجموعة معدات الوقاية الشخصية ، و 3000 وسيلة نقل فيروسية وسطية .

وافاد المستشار السياسي لممثل الإكواس لدى غامبيا كلود كوندور، أن التبرع شمل كذلك عددًا من الدول الاخرى الأعضاء في الإكواس لدعم جهودها في مكافحة جائحة فيروس كورونا، مشددًا على أن مسؤولية المنظمة تتمثل اساسًا في ضمان بقاء الدول الأعضاء آمنة.

يذكر أن الإكواس هي منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي وتتخذ من ابوجا مقرا لها وتم تأسيسها في 25 مايو 1975 ورئيسها هو عمر يارادوا.

// انتهى //

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بانجول 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واستبرعت منظمة إيكواس التابعة لغرب أفريقيا اليوم بمعدات طبية إلى وزارة الصحة الغامبية لمساعدة البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتواصل انتشاره.واوضحت وكالة غامبيا للأنباء اليوم أن التبرعات شملت عشرة آلاف قرص من كلوروكين فوسفات 250 ملغ ، وألف مجموعة اختبار ، أزيثروميسين 250 ملغ ، و 400 مجموعة معدات الوقاية الشخصية ، و 3000 وسيلة نقل فيروسية وسطية .وافاد المستشار السياسي لممثل الإكواس لدى غامبيا كلود كوندور، أن التبرع شمل كذلك عددًا من الدول الاخرى الأعضاء في الإكواس لدعم جهودها في مكافحة جائحة فيروس كورونا، مشددًا على أن مسؤولية المنظمة تتمثل اساسًا في ضمان بقاء الدول الأعضاء آمنة.يذكر أن الإكواس هي منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي وتتخذ من ابوجا مقرا لها وتم تأسيسها في 25 مايو 1975 ورئيسها هو عمر يارادوا.// انتهى //02:35ت م0246

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