السعودية اليوم / بوركينافاسو تفرض ارتداء الكمامات الواقية والرئيس وأعضاء الحكومة يتنازلون عن رواتبهم



واغادوغو 23شعبان 1441 هـ الموافق 16إبريل 2020 م واس

أعلن وزيرالاتصالات البوركيني روميس داندجينو اليوم، عن قرار فرض ارتداء الكمامات الواقية في البلاد بشكل إجباري ابتداء من 27 أبريل المقبل لمواجهة انتشار

واوضح أن هذا القرار جاء من وزارة الصحة البوركينية في إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد مع ارتفاع عدد الاصابات في البلاد إلى 542 حالة إصابة مؤكدة .

كما أشار وزير الاتصالات البوركيني إلى قرار الرئيس البوركيني وأعضاء حكومته التنازل عن رواتبهم من شهر إلى ستة أشهر للدولةء، في خطوة تهدف إلى مجابهة فيروس كورونا في البلاد.

// انتهى //

02:32ت م

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واغادوغو 23شعبان 1441 هـ الموافق 16إبريل 2020 م واسأعلن وزيرالاتصالات البوركيني روميس داندجينو اليوم، عن قرار فرض ارتداء الكمامات الواقية في البلاد بشكل إجباري ابتداء من 27 أبريل المقبل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .واوضح أن هذا القرار جاء من وزارة الصحة البوركينية في إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد مع ارتفاع عدد الاصابات في البلاد إلى 542 حالة إصابة مؤكدة .كما أشار وزير الاتصالات البوركيني إلى قرار الرئيس البوركيني وأعضاء حكومته التنازل عن رواتبهم من شهر إلى ستة أشهر للدولةء، في خطوة تهدف إلى مجابهة فيروس كورونا في البلاد.// انتهى //02:32ت م0245

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.