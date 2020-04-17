السعودية اليوم / دول الساحل الأفريقي الخمس تطالب بمزيد من الدعم لمواجهة فيروس كورونا



نواكشوط 23شعبان 1441هـ الموافق 16أبريل 2020 واس

دعا وزراء خارجية دول الساحل الأفريقي الخمس في ختام اجتماع دولهم الذي عقدوه عن بعد اليوم إلى تقديم المزيد من الدعم لمواجهة جائحة

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية: إن "الاجتماع الذي ترأسه وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طرح- في بيانه الختامي- خطط مكافحة انتشار فيروس كورونا التي وضعت في كل دولة من مجموع دول الساحل الخمس طبقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية الهادفة إلى توفير رد عاجل يبطئ من انتشار الفيروس وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على الاقتصادات الهشة في هذه البلدان بفعل التحديات الأمنية والجفاف والتغير المناخي.

ووجه الوزراء المشاركون نداء إلى كل الشركاء من أجل تضامن أكبر وتعبئة أقوى لصالح بلدان مجموعة دول الساحل الخمس، لإمدادها بعون عاجل من التجهيزات والمواد الطبية التي تعاني منها نقصًا حادًا".

يذكر أن مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس تضم كل من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.

// انتهى //

02:19ت م

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نواكشوط 23شعبان 1441هـ الموافق 16أبريل 2020 واسدعا وزراء خارجية دول الساحل الأفريقي الخمس في ختام اجتماع دولهم الذي عقدوه عن بعد اليوم إلى تقديم المزيد من الدعم لمواجهة جائحة كورونا وقالت وكالة الأنباء الموريتانية: إن "الاجتماع الذي ترأسه وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طرح- في بيانه الختامي- خطط مكافحة انتشار فيروس كورونا التي وضعت في كل دولة من مجموع دول الساحل الخمس طبقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية الهادفة إلى توفير رد عاجل يبطئ من انتشار الفيروس وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على الاقتصادات الهشة في هذه البلدان بفعل التحديات الأمنية والجفاف والتغير المناخي.ووجه الوزراء المشاركون نداء إلى كل الشركاء من أجل تضامن أكبر وتعبئة أقوى لصالح بلدان مجموعة دول الساحل الخمس، لإمدادها بعون عاجل من التجهيزات والمواد الطبية التي تعاني منها نقصًا حادًا".يذكر أن مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس تضم كل من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.// انتهى //02:19ت م0244

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