شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»‏: تواصل «المراويح» تأثيرها على أجزاء من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، أن "المراويح" السرايات تواصل تأثيرها على أجزاء من المملكة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " تواصل المراويح (السرايات) تأثيرها على أجزاء من السعودية، واليوم متوقع أن تؤثر على أجزاء من مناطق: الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض، نجران " .

Advertisements

وقال الدكتور " المسند " : " ‏متوقع أن تنشط الرياح الغربية المثيرة للغبار خاصة في المناطق المفتوحة للرياح، وذلك في القطاعين الغربي والأوسط " .