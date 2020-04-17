شكرا لمتابعة خبر عن سقوط أمطار وأتربة مثارة على الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وشبه انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا؛ فيما تبدأ من الساعة الخامسة مساءً وتنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.