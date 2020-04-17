شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم استخدام حبوب منع الدورة في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم استخدام النساء حبوب منع الدورة في رمضان.

وأضاف الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" لا بأس أن تستخدم النساء حبوب منع الدورة في رمضان بشرط ألا يسبب لها ضررا ".

وأوضح الخثلان أن " الضرر يحدده الطبيب المختص، فإذا قال الطبيب إن حبوب منع الدورة لا تضر بصحة النساء فلا بأس من استخدامها ".