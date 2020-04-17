بالفيديو.. استشاري نفسي يحلل «مخترقي منع التجول»: لديهم اضطراب في الشخصية

حلَّلَ البروفيسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب، شخصية المخالفين لأمر منع التجول الصادر ضمن الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال «الحبيب» لبرنامح «يا هلا»، المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن بعض الناس يكون لديه اضطراب في الشخصية، على أكثر من وجه، فالبعض يعاني اضطراب في الشخصية الحدية المزاجية؛ فيتخذ قرارات لا تليق، وهناك من يعاني اضطراب الشخصية شبه الفصامية فيسلك سلوكيات غريبة، مشيرا إلى وجود شخصيات سيكوباتية إجرامية تستغل الأزمات في ممارسة سلوكها الإجرامي.

واستكمل استشاري الطب النفسي، يوجد من لديه سمات الشخصية النرجسية، فلا يدرك أن القضية قضية أمة ودولة، وهذا يحدث في بعض المجتمعات في فترة عابرة، لكن أعداد المخالفين في المملكة تعد نادرة بالمقارنة مع ما يحدث في دول أخرى، مشيرًا إلى أن الأجمل في المملكة هو سرعة التأديب؛ لأن إنجاز الحدود يتم بقرارات حاسمة وفاعلة.