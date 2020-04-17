بالصور.. مداهمة مزرعة تستغلها عمالة مخالفة لغش منتجات النظافة في جدة

أكدت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، أن الفرق الأمنية بالتنسيق مع وزارة التجارة، داهمت مزرعة تتخذها العمالة المخالفة في تنفيذ جرائم الغش التجاري.

وقالت أمانة المحافظة عبر تويتر: إنه بالتنسيق مع الفرق الرقابية بوزارة التجارة، والجهات الأمنية، تمت مداهمة أحد المزارع التي استغلتها العمالة المخالفة في تنفيذ أعمال الغش التجاري في منتجات النظافة، بينما تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال القائمين على هذه المخالفات.

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