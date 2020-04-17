2020-04-17

صحة مكة تجري فحوصات واسعة في عدد من الأحياء السكنية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قام فريق التقصي الوبائي التابع لمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة اليوم (الخميس)، بجولات على عدد من الأحياء السكنية أجرى خلالها فحوصات للسكان، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

ونشرت “صحة مكة” عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صورًا تظهر الجهود المبذولة للفريق الطبي أثناء فحصهم لعدد من الأشخاص والأطفال ميدانيًا.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة سجّلت اليوم 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 58 حالة في مكة المكرمة.

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وبهذا يصل إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 6380 حالة، منها 5307 حالات نشطة في حالة مستقرة باستثناء 71 حالة تتلقى العناية في الرعاية المركزة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 990 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 83 حالة.

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