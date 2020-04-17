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نقل طلاب وطالبات معهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي للصفوف التالية
أسوة بوزارة التعليم وللوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بنقل جميع طلاب وطالبات معهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية واعتماد نتيجة الفصل الأول أسوة بوزارة التعليم.
وبيّن السديس أن هذا التوجيه يأتي كإجراء احترازي وتدبير وقائي لمنع انتشار هذا الوباء والداء الخطير وحرصًا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.
كما وجّه باعتماد نتيجة الفصل الأول، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.
ورفع السديس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود -أيدهما الله- على توجيهاتهما السامية بمثل هذه الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر، أن يديم أمنها وأمانها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الجدير بالذكر أن الرئاسة حرصت ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا على سلامة طلبة العلم؛ حيث جاء في وقت سابق توجيه معاليه بتعليق الدراسة في معهد وكلية الحرم المكي ومعهد وكلية المسجد النبوي وتفعيل الدراسة عن بُعد.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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