شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن» لـ«اليوم»: هدفنا تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن «مدن»، تسعى لإرساء دعائم الاستدامة في قطاعيها، بجانب المستهدفات الإستراتيجية الأخرى، لخلق نظام فعّال للرعاية الاجتماعية والصحية، يُعزز من رفاهية المواطن ويهتم بصحته باعتباره أساس عملية الإنتاج، وبالتالي المساعدة على جعل الاقتصاد الوطني أكثر ازدهاراً ورسوخاً وصولاً إلى التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن مدننا الصناعية تضم أكثر من 290 مصنعاً متخصصاً في الصناعات الغذائية، وأكثر من 20 مصنعاً في المنتجات الصيدلانية والطبية، للمساهمة في تنويع القاعدة الصناعية للمملكة باعتبار الصناعة خيارا إستراتيجيا لرؤية السعودية 2030.
وأشار إلى المتابعة الدقيقة والزيارات المستمرة لمدير عام «مدن» م.خالد السالم للمصانع الغذائية والدوائية والطبية للتأكد من توافر المخزونات الكافية من السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والطبية، والوقوف على عمليات الإنتاج، ومعدلات الالتزام بالإجراءات والضوابط التي أقرتها الدولة ومنها ما تم مؤخراً بزيارته المدينة الصناعية الأولى بالقصيم ومدينة سدير للصناعة والأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر «مدن» لـ«اليوم»: هدفنا تحقيق الأمن الغذائي والدوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.