شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن» لـ«اليوم»: هدفنا تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» قصي العبد الكريم لـ«اليوم»، أن دور الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بالمملكة، نابع من كونها إحدى الجهات الرئيسة ضمن رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن «مدن»، تسعى لإرساء دعائم الاستدامة في قطاعيها، بجانب المستهدفات الإستراتيجية الأخرى، لخلق نظام فعّال للرعاية الاجتماعية والصحية، يُعزز من رفاهية المواطن ويهتم بصحته باعتباره أساس عملية الإنتاج، وبالتالي المساعدة على جعل الاقتصاد الوطني أكثر ازدهاراً ورسوخاً وصولاً إلى التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن مدننا الصناعية تضم أكثر من 290 مصنعاً متخصصاً في الصناعات الغذائية، وأكثر من 20 مصنعاً في المنتجات الصيدلانية والطبية، للمساهمة في تنويع القاعدة الصناعية للمملكة باعتبار الصناعة خيارا إستراتيجيا لرؤية السعودية 2030.

وأشار إلى المتابعة الدقيقة والزيارات المستمرة لمدير عام «مدن» م.خالد السالم للمصانع الغذائية والدوائية والطبية للتأكد من توافر المخزونات الكافية من السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والطبية، والوقوف على عمليات الإنتاج، ومعدلات الالتزام بالإجراءات والضوابط التي أقرتها الدولة ومنها ما تم مؤخراً بزيارته المدينة الصناعية الأولى بالقصيم ومدينة سدير للصناعة والأعمال.