شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الأسر المتضررة من أزمة «كوفيد - 19» بالأثير والان نبدء بالتفاصيل

قدمت حملة «خير الشرقية»، وجبات وسلالا غذائية وصحية، أمس، بحي الأثير في مدينة الدمام، وهو أحد الأحياء المشمولة بقرار منع الدخول أو الخروج منها على مدى 24 ساعة احترازيًا، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

وتستهدف المبادرة مساعدة الأسر المتضررة من المواطنين والمقيمين في كافة الأحياء، والتخفيف من هذه الأزمة، إذ بلغ عدد الوجبات الموزعة 6000 وجبة، وعدد 1200 سلة غذائية.

وأشاد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بالجهود التي قدمتها المديرية العامة للشؤون الصحية، واللجان والجمعيات والفرق التطوعية في تقديم أنواع الدعم والرعاية الصحية والتوعية للمجتمع، مؤكداً أن تلك الجهود ستتواصل بتعاون وتكاتف الكل، وأن الجميع يعمل تحت شعار «كلنا مسؤول».

وأوضحت مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة التنفيذية لحملة الدعم المجتمعي ابتسام الحميزي أن جمعيات المنطقة شهدت صورة من التعاون المثمر في تقديم مبادراتها، وأظهرت روح التكاتف الاجتماعي لمكافحة تداعيات هذه الأزمة. وأوضحت أن الجمعيات قدمت حتى الآن ما يزيد على 21 ألف سلة غذائية، وأكثر من 13 ألف وجبة للأسر والعمالة المتضررة، وأن هناك عدة مبادرات متنوعة صحية وتوعوية وإغاثية ومعيشية واجتماعية بلغ عددها 200 مبادرة من جميع جمعيات المنطقة، لغرض دعم المجتمع.

وقررت وزارة الداخلية عزل حي الأثير، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.