شكرا لقرائتكم خبر عن «غذاؤنا واحد» توزع 250 ألف سلة غذائية لمتضرري كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي لـ«اليوم»، توزيع 250 ألف سلة غذائية في محافظات المنطقة، مع تحديث تلك الإحصائية في كل ساعة، وعمل تقارير يومية؛ لرصد كافة أنشطة التوزيع وعدد المستفيدين وأماكن المواطنين والمقيمين المتواجدين في أماكن منع التجول؛ لتخفيف أثر الأزمة عليهم.

وبين وجود جدولة لتنظيم أعمال الجهات الخيرية وتوزيعها بما يمنع الازدواجية والوصول لكل المستفيدين.

جاء ذلك خلال تدشين مبادرة «غذاؤنا واحد» بمقر الفرع بجدة، وذلك تحت مظلة الصندوق المجتمعي الذي أطلقته الوزارة، مؤخراً؛ بهدف مساعدة الأسر المتضررة في جميع مناطق المملكة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

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وتشتمل المبادرة على تخصيص 250 مليون ريال للمرحلة الأولى، وقد قام فرع الوزارة بالمنطقة بتوزيع 183829 ألف سلة غذائية على المواطنين والمقيمين بسبب الضرر الذي لحق بهم، وبلغ عدد الأسر المستفيدة 356784 أسرة، إذ يسعى الصندوق المجتمعي لمساعدة الفئات الأشد تأثراً من هذا الفيروس، من أسر السجناء وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وكبار السن؛ سعياً لاستقرار أحوالهم والاطمئنان على توفير سبل الراحة المعيشية ودعمهم والوقوف بجانبهم حتى زوال الأزمة.

وشارك في تدشين المبادرة أعضاء اللجنة الفرعية لصندوق الدعم التنموي بالمنطقة، ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة والجمعيات الشريكة، وفريق العمل المساهم في توزيع السلال الغذائية على الأسر في مختلف المحافظات بالمنطقة بالإضافة إلى المتطوعين في هذا العمل الاجتماعي.

ورفع آل طاوي شكره للقيادة الرشيدة؛ على إطلاق مثل هذه المبادرات التي تقدم الخدمات الإنسانية للمواطنين والمقيمين المتعففين بالمنطقة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتوجيهات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي الذي أطلق في وقت سابق الصندوق المجتمعي لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في ظل الجائحة التي تمر بالعالم قاطبة، وتعزيز المشاركات الوطنية في ظل مثل هذه الأزمات، ومساندة الجهود الحكومية، والحذو بحذوها للتخفيف من آثار الجائحة.