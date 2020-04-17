شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يؤكد حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأشار سمو ولي العهد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس، إلى أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأبدى غوتيرس امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معربا عن شكره للمملكة على ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، مقدرا عاليا جهود سمو ولي العهد الكبيرة في هذا الشأن.
كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.
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