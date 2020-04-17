شكرا لقرائتكم خبر عن 518 إصابة جديدة بـ«كورونا» منها 54 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».

حالات نشطة

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف مستجدات كورونا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس، بلغ 6380 حالة في المملكة حتى الآن، من بينها 5307 حالات نشطة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ووضعها مطمئن ومستقر، ومنها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة المخصصة للتعامل.

تعافٍ ووفاة

وأضاف د. العبد العالي أنه تم تسجيل تعافي 59 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 990 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 83 حالة، بعد تسجيل 4 حالات وفاة إضافية لغير سعوديين، منها حالتان في مكة المكرمة، وحالة في المدينة، وحالة في جدة، تتراوح أعمارهم بين 35 و89 عامًا، ومعظمهم كانوا يعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة.

مساكن العمال

وأشار متحدث الصحة إلى أن هناك أماكن عالية في الخطورة، من ضمنها مساكن العمال، ورصد عدد من الحالات الإيجابية بها، مؤكدًا على أصحاب الشركات والمشرفين أهمية التقيد بالتعليمات.

رسائل توعوية

ولفت إلى إعداد رسائل توعوية بعدة لغات تناسب شرائح العمال الموجودين في مثل هذه المساكن، منوهًا إلى أهمية الاستفادة من التقييم الذاتي، عن طريق تطبيق «موعد»، مشددًا على مشرفي مساكن العمال تطبيقها على العمال الموجودين، لاكتشاف الحالات بشكل مبكر.

توزيع الحالات

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وأعلنت وزارة الصحة أن الحالات الـ518 التي تم تسجيلها في عدد من مناطق المملكة، توزعت كالتالي: «جدة 195، المدينة المنورة 91، الرياض 84، مكة المكرمة 58، الدمام 38، الطائف 13، القطيف 5، جازان 3، رأس تنورة 3، ينبع 3، أبها 2، المويه 2، الليث 2، الطوال 2، القويعية 2، القريات 2، الظهران 1، الهفوف 1، خميس مشيط 1، عنيزة 1، خليص 1، أضم 1، الجفر 1».

توافر السلع

وذكر متحدث وزارة التجارة أن الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة شنت 73 ألف جولة رقابية بمختلف مدن ومناطق المملكة، للتأكد من توافر السلع كافة، والرمضانية منها، منذ 23 من شهر مارس الماضي، مشيرًا إلى أهمية منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء.

مخالفات البيع

وأوضح أن وزارة التجارة ضبطت 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع، منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار، مؤكدًا استمرار وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز بكميات كبيرة، ووصول كميات كبيرة من الحمضيات «برتقال وليمون» للسوق المحلي من دول جديدة.

اكتفاء ذاتي

وأوضح أن الناتج الوطني من البيض ضخم جدًا، ومنذ عام 2016م والمملكة تحقق الاكتفاء الذاتي منه، وأنه بعد تغيّر سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه، تمت مواكبة هذا الأمر، ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة.

نظام إلكتروني

وأضاف متحدث التجارة: «تتم مراقبة ورصد الأسعار من خلال نظام إلكتروني، حيث تمت مراقبة 116 سلعة تموينية، وتم رصد أكثر 856 ألف سلعة.