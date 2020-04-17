شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «الإذاعة والتليفزيون» على طاولة «ثقافة الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

بحثت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى، تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتليفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/ 1441هـ. وناقشت اللجنة، في اجتماع عن بعد، برئاسة رئيس اللجنة د. محمد الحيزان، تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك تمهيدا لرفعه على جدول أعمال المجلس.

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