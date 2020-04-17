شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 35 آسيويا من حريق بناية سكنية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، 35 شخصًا من جنسية آسيوية، باستخدام سيارة السلالم، إثر حريق نشب بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، بحي العزيزية بمكة المكرمة.

‏وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، إن عمليات 911 تلقت بلاغًا، أمس، يفيد بوجود حريق بعمارة بحي العزيزية، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة، والسلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحريق كان في بلكون بالدور الأول، وامتد لجزء من الدور الثاني.

وأوضح أن فرق الإطفاء والإنقاذ اقتحمت الموقع، وأخلت جميع قاطني المبنى، وعددهم 35 شخصًا، وسيطرت على الحريق، ولم ينتج عن الحادث اي إصابات.

وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع؛ لمعرفة الأسباب، وإكمال الإجراءات اللازمة.