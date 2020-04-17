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توصيل الأدوية لمنازل المرضى بالرياض

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فعّلت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملتها «نوصلها لك» في العاصمة الرياض، التي تُعنى بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين منها في منازلهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «»، بإشراف فني وشراكة مجتمعية مع المديرية العامة للدفاع المدني، وبمشاركة أكثر من 50 متطوعًا.

وأوضح المشرف على فريق المتطوعين محمد العليط أن الحملة انطلقت قبل أسبوعين في منطقة عسير، وتوسعت لتكون في الرياض والمحافظات التابعة لها، وستواصل نشاطها في مدينة جدة.

وبيّن أن مهام الفريق التطوعي تبدأ باستلام الأدوية يوميًا من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومستشفى اليمامة، وحفظها بطريقة طبية، كي لا تتأثر بالحرارة عن طريق صناديق حافظة للبرودة، مع التأكيد على الفريق بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والإرشادات الصحية والوقائية، ومن ثم يتم التواصل مع المستفيد، وأخذ العنوان الدقيق والتأكد من الوصفة العلاجية، وبعدها يقسم الفريق حسب الأحياء والمحافظات، ليتم توصيل ما لا يقل عن 300 وصفة طبية في اليوم الواحد.

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