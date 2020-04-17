شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح سوق خضار «مؤقت» في سيهات والان نبدء بالتفاصيل

اليوم - الدمام

تفتتح أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، سوقًا «مؤقتا» للخضار والفواكه في مدينة سيهات بمحافظة القطيف، وذلك بعد تهيئته على مساحة 2000 متر مربع، على طريق الخليج، والذي يعمل من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وهو أحد الأسواق التي تأتي إنفاذًا لتوجيهات إمارة المنطقة، لتخفيف حدة الازدحام على الأسواق المركزية.

ولفتت الأمانة إلى السماح لمنافذ البيع الغذائية الصغيرة بمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه داخل الأحياء التي لا توجد فيها أسواق كبيرة خدمة للأهالي، وضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أمانة المنطقة لمواجهة جائحة «كورونا» للحفاظ على السلامة العامة، وتخفيف حدة الازدحام.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن البلدية قامت بتجهيز الموقع، من خلال تركيب خيمة مكيفة ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، مشيرًا إلى أن الموقع سيحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسكان الأحياء، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية من الخضار والفواكه والورقيات، والذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد أن البلدية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة وتكثيف الجانب الرقابي، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق، وقامت بتنظيم 56 مبسطًا، والعمل على وضع خطة لدخول المركبات وخروجها، وذلك حرصًا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة وتلافيًا للزحام.

وأشار م. الحسيني إلى أن البلدية قامت بتهيئة السوق مع تطبيق الإجراءات المتبعة في منافذ بيع الأغذية كافة، لضمان تنظيف الموقع أولًا بأول وعدم تراكم المخلفات، والمتابعة المباشرة من قبل البلدية حرصًا منها وازديادًا في الاحترازات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه يتم بشكل دائم العمل على مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.