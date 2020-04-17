شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا لرجال الأمن وممارسي الصحة بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية البر الخيرية في محافظة الخفجي مبادرة «رد الجميل»، مستهدفة رفع الروح المعنوية لرجال الأمن والممارسين الصحيين، تقديرا لجهودهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشارك محافظ الخفجي محمد الهزاع ومديرو الجهات الأمنية بالمحافظة، مجلس إدارة الجمعية، تقديم الهدايا المخصصة للمبادرة لرجال الأمن العاملين في الميدان، من جميع الجهات الأمنية المشاركة وللممارسين الصحيين في المستشفيات.

من ناحية أخرى، أشاد محافظ الخفجي محمد الهزاع، بدور اللجنة المشكلة لمساندة الجهات الحكومية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في المحافظة، مثمنا مجهوداتهم خلال جولة ميدانية قام بها مؤخرا لعدد من المواقع.

وأكد «الهزاع» أن جميع المواطنين والمقيمين يحظون باهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله ورعاهم -، وما قامت به قيادتنا الرشيدة من تسخير لكافة إمكانياتها، لسلامة المواطن والمقيم، حتى أصبحت مثالا يحتذى به بين الدول.