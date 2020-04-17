شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة النقاط الأمنية بالنعيرية ميدانيا والان نبدء بالتفاصيل

تفقد محافظ النعيرية إبراهيم الخريف ميدانيا النقاط الأمنية بالمحافظة، ومستوى الضبط الأمني أثناء وقت منع التجول.

واستمع المحافظ من مدير شرطة المحافظة العميد على المريخي، لشرح عن خطة العمل الميداني، في الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمحافظة، وثمن دور منسوبي الشرطة والمرور وقوة أمن الطرق، على أداء العمل والتواجد الأمني لتطبيق قرار منع التجول، ومساندة كافة الجهات الأخرى الأمنية منها والخدمية والصحية، وفق توجيهات وخطط الدولة الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا المستجد.

وتكثف بلدية النعيرية أعمال الإصحاح البيئي، عبر تعقيم وتطهير مسلخ المحافظة، ورفع وتيرة أعمالها الوقائية، عبر تكثيف عمليات التعقيم والتطهير بأسواق النفع العام ومواقف السيارات بمراكز التسوق وواجهات المحلات التجارية بالمحافظة.

وأوضحت البلدية آلية الحصول على تصاريح التنقل، للفئات المستثناة من قرارات الإغلاق في فترة منع التجول عبر بوابة «بلدي»، وتمثلت خطوات التقديم في إدخال رقم الرخصة وتسجيل عدد العمال في المحل، وإدخال بيانات العمال وتسجيل بيانات الطلب وإرساله إلى البلدية، وطباعة التصريح بعد اعتماد البلدية للطلب، ويتولى صاحب المنشأة طباعة التصريح والحصول على الختم من قبل وزارة الداخلية.