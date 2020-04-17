شكرا لقرائتكم خبر عن دليل لاحترازات «كورونا» بسكن العمالة في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

شارك مدير عمل الخبر منصور آل بن علي، لجان زيارة مساكن العمالة، في زيارة لإحدى شركات الغاز، للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الاشتراطات والاحترازات ضد فيروس «كورونا»، حسب الدليل الإرشادي، وذلك حرصًا على سلامة الموظفين والعاملين في القطاع الخاص.

والتقى آل بن علي، الرئيس التنفيذي للشركة م. سعيد الفايع، واطلع على وجود جميع التدابير الاحترازية، سواء داخل المنشأة أو في سكن العمالة.

وأشاد مدير مكتب العمل بالخبر بتطبيق المنشأة للاشتراطات والاحترازات اللازمة ضد هذا الوباء، واطلع كذلك على تحقيق نسبة التوطين في المنشأة والتي بلغت 60% حتى الآن.

ودعا جميع المنشآت لضرورة التعاون في الالتزام بتطبيق الاشتراطات والاحترازات ضد فيروس «كورونا»، حسب الدليل الإرشادي، للحد من انتشار هذا الوباء.