شكرا لقرائتكم خبر عن دليل لاحترازات «كورونا» بسكن العمالة في الخبر والان نبدء بالتفاصيل
والتقى آل بن علي، الرئيس التنفيذي للشركة م. سعيد الفايع، واطلع على وجود جميع التدابير الاحترازية، سواء داخل المنشأة أو في سكن العمالة.
وأشاد مدير مكتب العمل بالخبر بتطبيق المنشأة للاشتراطات والاحترازات اللازمة ضد هذا الوباء، واطلع كذلك على تحقيق نسبة التوطين في المنشأة والتي بلغت 60% حتى الآن.
ودعا جميع المنشآت لضرورة التعاون في الالتزام بتطبيق الاشتراطات والاحترازات ضد فيروس «كورونا»، حسب الدليل الإرشادي، للحد من انتشار هذا الوباء.
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