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70 عائدا في النزل الصحي الثاني خلال 24 ساعة

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أكملت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام استعداداتها لتحضير النزل الصحي الثاني، لاستقبال عدد من المواطنين العائدين إلى أرض الوطن.

وقال المدير التنفيذي لإدارة المحاجر التابعة للجامعة د. شاهر الشهري، إن النزل الصحي الجديد استقبل أكثر من 70 مسافرًا، في أقل من 24 ساعة من وقت استلام مقره.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة م. طفيل اليوسف، أن عدد أفراد الطواقم بالنزل الثاني يبلغ 98 شخصًا، منهم 43 من الأطباء والممرضين والمختصين بالجودة ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى 10 إداريين، و45 متطوعًا.

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