شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: خادم الحرمين الشريفين يد حانية على المواطن.. وأخرى باذلة للعالم والان نبدء بالتفاصيل

‏‎نوَّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، بتقديم حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص، إضافة لما تمّ إقراره سابقًا.

بناء الإنسان

وقال سموه: «يجسّد سيّدي خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله»، في أوامره الكريمة، شخصية القائد الذي يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، إيمانًا منه بأن القيادة الحقيقية إنما تكون ببناء الإنسان، والبذل من أجل الحفاظ على حياته، وهو ما تمثل في أوامره الكريمة بتقديم يد العون والمساندة لمختلف الدول الشقيقة والصديقة، لمواجهة تفشي هذه الجائحة».

حرص الأب

وأضاف: «لم يغفل - أيَّده الله - للحظة عن أبنائه المواطنين، فهو يتابع بشكل مستمر مستجدات التعامل مع هذه الجائحة، وإدارة شؤون الدولة، بحرص الأب على أبنائه، والقائد على مسؤولياته، فنراه يدير جلسات مجلس الوزراء ويتابع شؤون وسياسة الدولة الخارجية، يسانده في ذلك سمو ولي العهد - يحفظه الله -، وهما حريصان كل الحرص على أن تستمر المملكة في نهضتها ورخائها، عبر مبادرات متنوعة تستهدف دعم الأفراد والقطاع الخاص، وتنمية القدرات الوطنية في مختلف المجالات، وأن تنعَم المملكة بالأمن الصحي والغذائي، ويبذلان في سبيل تحقيق ذلك كل الجهود، عبر فرق تواصل الليل بالنهار من أجل تحقيق رؤية سيّدي خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد - يحفظهما الله -».

مبادرات وتدابير

Advertisements

وأكمل سموه: «الكلمات تقصر قيمة وقامة، في وصف ما تفضّل به سيّدي خادم الحرمين الشريفين - أيَّده الله - من أوامر كريمة بإطلاق حزمة من المبادرات والتدابير؛ لحماية أمن المواطن والمقيم في المملكة، والمتأمل يلمح في أوامره الكريمة تأكيده على استمرار هذه الحِزَم متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وهو في ذات اللحظة يوجّه باستمرار عجلة التنمية في مختلف المناطق عبر مختلف المشروعات التنموية، في صورة فريدة لا تجدها إلا في المملكة، التي منذ أن بدأت هذه الجائحة وهي تجسّد للعالم أجمع القيم الإنسانية، فيما اتخذته من إجراءات، وما وفّرته من إمكانات».

وطن مزدهر

وأردف: «ثقتنا بالله ثم بسيّدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - يحفظهما الله - بحرصهما على تحقيق أعلى درجات الأمن، سواء على المستوى الصحي، أو الغذائي، وفي غيرها من المجالات، وذلك من أجل وطن مزدهر بطاقات أبنائه، معطاء ببذل قيادته».

رخاء واستقرار

واختتم سموه بسؤال المولى «عز وجل» أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يُديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها، ويحفظ البلاد والعباد من شر هذه الجائحة، ويعجّل بزوالها، وأن يلهم الإنسانية جمعاء التعاون والتكاتف للتغلب عليها.