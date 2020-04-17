شكرا لقرائتكم خبر عن بيع الخضار والفواكه بالمنافذ الصغيرة في أحياء وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت جولة ميدانية لـ«اليوم»، مع بلدية وسط الدمام، عن اهتمام جميع موظفي البلدية بصحة المواطن والمقيم عبر تعزيز دورهم الرقابي الذي يقومون به.
وأكد رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري إلزام جميع محلات المواد الغذائية بتغليف جميع المنتجات الغذائية تغليفًا حراريًا.
وأوضح أن موظفي الرقابة ينفذون جولات يومية على جميع المحلات التي استثناها قرار المنع؛ للتأكد من أن جميع العاملين يحملون شهادات صحية.
وأشار إلى أن هناك تركيزًا عاليًا على مناديب توصيل الطلبات، للتأكد من تعقيم عربات التوصيل، ومن درجة حرارة العاملين وقائدي مركبات التوصيل.
وتابع الشمري: إنه تم إلزام المنشآت بوضع لائحة، تسجل فيها درجة حرارة الموظفين يوميًا، للتأكد من سلامة جميع العاملين، وأكد إلزام أصحاب الهايبر ماركت والسوبر ماركت بتعقيم عربات التسوق.
ولفت إلى أنه ضمن مبادرة أمين الشرقية بتوزيع 150 ألف كيس حراري بالمجان كمرحلة أولى على منافذ بيع المواد الغذائية، وزعت البلدية العدد الموكّل لها من الأكياس البلاستيكية لأصحاب المنشآت.
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