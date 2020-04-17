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بدء تهيئة أرض مدينة الموظفين في مشروع البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بدأت شركتا "هوتا هيجرفيلد" و"سعود كونسلت" برفع ومساواة مستوى الأرض التي ستشيد عليها مدينة الموظفين لمشروع البحر الأحمر ,التي تمتد على مساحة "1.5" مليون متر مربع. وتواصل فرق العمل المتواجدة في الموقع حالياً العمل على تهيئة الأرض لتصل إلى ارتفاع "3.5" متر فوق مستوى سطح البحر، حيث تقوم بالتعاون مع فريق شركة البحر الأحمر للتطوير بنقل نحو "10" آلاف متر مكعب من الأتربة، وضغط نحو "7" آلاف متر مربع من الأرض يوميًا، لتغدو صالحة للتطوير. ويتوجب على "هوتا هيجرفيلد"، نقل "2.6" مليون متر مكعب من الردميات، وستسهم عملية تهيئة الأرض، المعروفة باسم "الضغط الديناميكي أو التراص سريع التأثير"، في تحسين التربة الموجودة في المنطقة المحيطة بمدينة الموظفين. فيما يشتمل عقد شركة "سعود كونسلت" على تقديم الخدمات الاستشارية والإشراف على أعمال التطوير لضمان تسليم مخططات التصميم والبناء في مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى مراقبة ورصد جودة أعمال التطوير في الوجهة. وتشمل أعمال تهيئة الأرض الخاصة بمنطقة مدينة الموظفين تدابير عدة للحد من تأثير عمليات التطوير على النظام البيئي في البر والبحر. ومن المقرر أن تستوعب مدينة الموظفين نحو 14 ألف موظف من مشروع البحر الأحمر عند تدشين المرحلة الأولى من الوجهة، وستضم سكنًا لعمّال، وموظفي وإدارة المشروع، كما ستضم مكاتب إدارية لشركة البحر الأحمر للتطوير. عن مشروع البحر الأحمر: سيتم تطوير مشروع البحر الأحمر، كوجهة سياحية فاخرة تمتد على مساحة 28 ألف كم² في المملكة العربية السعودية. سيتم تطوير الوجهة وفقاً لأعلى معايير الاستدامة البيئية، وتضم أكثر من 90 جزيرة بكر، وبراكين خامدة، وصحراء، وجبال، وطبيعة خلابة، ومعالم ثقافية مميزة. وسيرسم المشروع معايير جديدة للتنمية الاستدامة، ويضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، كما سيقدم مستوياتٍ جديدة من التميز في مجال الخدمات السياحية الفاخرة، وسيستخدم التكنولوجيا الذكية لتمكين الزوار من الحصول على تجربة سهلة وميسرة. المزايا والموقع:

مشروع يمتد على مساحة .000 28 كم 2 .

أرخبيل يضم أكثر من 90 جزيرة بكر.

محميات طبيعية.

يحتضن واحداً من مجموعات ال شعاب مرجانية النادرة والمزدهرة في العالم.

يضم أحد أكبر الحواجز المرجانية في العالم.

مناخ معتدل على مدار العالم - متوسط درجة الحرارة 25 درجة مئوية.

موقع استراتيجي: يمكن لـ 250 مليون شخص الوصول إلى الموقع خلال 3 ساعات جواً، كما يمكن 80% من إجمالي سكان العالم الوصول إلى الموقع خلال 8 ساعات فقط.

يقع على بعد 500 كم شمال مدينة جدة

الجدول الزمني للمشروع