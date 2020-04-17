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أكد المركز الإفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منه، أن إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن مرض فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية وصل إلى 910 وفيات، بينما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 17 ألفاً و247 حالة إصابة، وذلك قبل إحصاء الحالات الإيجابية التي سُجلت اليوم الخميس.
وأشار المركز في بيانه الذي أصدره من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، إلى أن نحو 3546 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا.
يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا مازالت تتصدر قائمة الدول الإفريقية بـ 2605 حالات إصابة مؤكدة حتى الآن.
فيروس كورونا الجديد
إفريقيا تسجل أكثر من 17 ألف حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-16
أكد المركز الإفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منه، أن إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن مرض فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية وصل إلى 910 وفيات، بينما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 17 ألفاً و247 حالة إصابة، وذلك قبل إحصاء الحالات الإيجابية التي سُجلت اليوم الخميس.
وأشار المركز في بيانه الذي أصدره من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، إلى أن نحو 3546 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا.
يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا مازالت تتصدر قائمة الدول الإفريقية بـ 2605 حالات إصابة مؤكدة حتى الآن.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:45 PM
إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 910 أشخاص
أكد المركز الإفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منه، أن إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن مرض فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية وصل إلى 910 وفيات، بينما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 17 ألفاً و247 حالة إصابة، وذلك قبل إحصاء الحالات الإيجابية التي سُجلت اليوم الخميس.
وأشار المركز في بيانه الذي أصدره من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، إلى أن نحو 3546 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا.
يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا مازالت تتصدر قائمة الدول الإفريقية بـ 2605 حالات إصابة مؤكدة حتى الآن.
، إفريقيا تسجل أكثر من 17 ألف حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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