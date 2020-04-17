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نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة بلقرن ومركز البشائر، عدداً من الجولات التفتيشية على المجمعات السكنية بمدينة البشائر، في أثناء فترة منع التجوّل.
وجاءت الجولات بهدف التأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملاءمة مساكن العمال، وذلك بمشاركة من عدة جهات تمثلت في المحافظة، مركز البشائر، البلدية، الشرطة، الهلال الأحمر والقطاع الصحي بالبشائر.
ووثّقت عدسة "الخليج 365"، عصر أمس الخميس، انطلاق الحملة ولحظات الوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا. فيروس كورونا الجديد بلقرن
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 01:10 AM
بمشاركة المحافظة والبلدية والشرطة والهلال الأحمر والقطاع الصحي
نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة بلقرن ومركز البشائر، عدداً من الجولات التفتيشية على المجمعات السكنية بمدينة البشائر، في أثناء فترة منع التجوّل.
وجاءت الجولات بهدف التأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملاءمة مساكن العمال، وذلك بمشاركة من عدة جهات تمثلت في المحافظة، مركز البشائر، البلدية، الشرطة، الهلال الأحمر والقطاع الصحي بالبشائر.
ووثّقت عدسة "الخليج 365"، عصر أمس الخميس، انطلاق الحملة ولحظات الوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
، شاهد .. حملة تطويق "كورونا" بمسح ميداني لإسكان العمالة بالبشائر ،
المصدر : الخليج 365
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