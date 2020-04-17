رابط وكيفية تحديث برنامج حساب المواطن والتقديم الجديد فيه

أصبح الأن بإمكان كافة المواطنين في المملكة العربية التسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على الدفعات الجديدة، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المملكة العربية السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في ارتفاع نسبة البطالة في المملكة بعد فرض حظر تجول وتوقف كل الأعمال والمصالح فيها، وسوف نوافيكم في هذا المقال كيفية تحديث برنامج حساب المواطن والتسجيل فيه من جديد.

رابط وكيفية تحديث برنامج حساب المواطن

يمكن الآن تحديث كافة بيانات برنامج حساب المواطن الذي يعتبر من أهم برامج الدعم الالي التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها الأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم، حيث يتم التسجيل فيه من جديد وتحديث البيانات من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني.

كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم منها الاسم رقم الهوية ورقم التليفون وغيرها من البيانات.

التأكد من صحة البيانات، والضغط على كلمة تأكيد.

وتجدر الإشارة أن برنامج حساب المواطن يتم صرفه يوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم إيداع المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم.