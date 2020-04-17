موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1441.. وكيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يترقب المستفيدين من المساعدة المقطوعة موعد إيداعها الذي طال انتظاره كثيراً، حيث تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من أهم برامج الدعم المالي والمساعدة التي وفرتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها أصحاب الدخل المنخفض والأرامل والأيتام والمطلقات وغيرهم، وهي من المساعدات الذي يتم صرفها سنوية وليس لها موعد محدد لإيداعها.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1441

انتشرت الكثير من الشائعات حول توقف صرف المساعدة المقطوعة بعد تأخرها بشكل كبير، حيث قال البعض أن الحكومة السعودية قررت توقف صرفها بسبب الظروف الراهنة التي تعيشها المملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد، مما جعل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترد على تلك الشائعات وتصرح بموعد صرف المساعدة المقطوعة، حيث قالت الوزارة أنه لا يوجد أي نية لتوقف صرفها وأنه ستكون جاهزة خلال شهرين من الآن.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441

من خلال خطوات بسيطة يمكن الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، حيث يتم الدخول على موقع المساعدة المقطوعة الإلكتروني، وكتابة رقم الطلب الخاص بالمستعلم أو رقم الهوية والضغط على كلمة الاستعلام وستظهر كل المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة.