شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق مطعم مخالف لتحضير «رقاق السمبوسك» بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، من إغلاق معمل مخالف لتحضير رقاق السمبوسك وشعر الكنافة في أحد الأحياء بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة، أن المعمل يعمل من دون ترخيص، وتمارس عمالته النشاط من دون شهادات صحية، كما يفتقر الموقع للاشتراطات الصحية، في محاولة منهم لإنتاج أكبر كمية من الرقاق وشعر الكنافة، وتوزيعها على المحال والمطاعم قبل وأثناء شهر رمضان المبارك.

ومن الجدير بالذكر، أنه جاء ذلك ضمن جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية، واتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الجائحة.

Advertisements