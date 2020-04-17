شكرا لمتابعة خبر عن أتربة مثارة ونشاط في الرياح على الحدود الشمالية والجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر، دومة الجندل، القريات، سكاكا، طبرجل؛ فيما تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.
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