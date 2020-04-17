شكرا لمتابعة خبر عن «السديس»: نقل طلاب معهد المسجد النبوي للصفوف التالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الجمعة، عن نقل جميع طلاب وطالبات معهد المسجد النبوي للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية.
وفي السياق نفسه، وجه الشيخ " السديس " باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب معهد المسجد النبوي لتكون نفس نتيجة الفصل الأول.
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