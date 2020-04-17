شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ضبط عمالة مخالفة يعبئون منظفات مقلدة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع بلدية بريمان، من ضبط عمالة مخالفة يعبئون منظفات مجهولة المصدر في عبوات علامات تجارية مشهورة في محافظة جدة. تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع بلدية بريمان، من ضبط عمالة مخالفة يعبئون منظفات مجهولة المصدر في عبوات علامات تجارية مشهورة في محافظة جدة. وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، عن مقطع فيديو لعملية ضبط المنظفات المخالفة في استراحة بجدة، ومصادرة 5700 عبوة مقلدّة واتلافها واتخاذ اللازم بحق المخالفين.

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